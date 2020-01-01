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Дмитрий Ефремов: не воспользовался шансами, которые мне давали в ЦСКА
Евро-футбол.ру
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Не воспользовался всеми шансами, которые мне давали. Не хочу искать другие причины, обижаться на тренера, потому что он меня в каком-то матче не поставил.В источнике
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Ефремов - об уходе из ЦСКА: «Не воспользовался шансами»

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