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Дмитрий Гунько: «Химки» уступили «Уралу» по ударам в лицо
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Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прокомментировал проигрыш (1:3) в матче 7-го тура РПЛ с «Уралом».В источнике
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Дмитрий Гунько: На первый тайм против «Урала» просто не вышли

Советский спорт 14:22
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Дмитрий Гунько о дебюте Куата: «Несмотря на то, что он не тренировался с командой, видно он квалифицированный футболист»

Sports.ru 13:50
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Дмитрий Гунько: «Химки» уступили «Уралу» по ударам в лицо

Чемпионат 12:21
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