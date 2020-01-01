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Дмитрий Гунько: «Химки» уступили «Уралу» по ударам в лицо
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Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прокомментировал проигрыш (1:3) в матче 7-го тура РПЛ с «Уралом».В источнике
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«По ударам в лицо „Химки“ уступили 0:2». Гунько о проигрыше «Уралу»

Sports.ru 12:32
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Дмитрий Гунько: «Химки» уступили «Уралу» по ударам в лицо

Чемпионат 12:21
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Гунько: по ударам в лицо уступили «Уралу» 0:2

Футбол России 12:17
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