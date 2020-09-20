«Химки» отправят Гунько в отставку в понедельник

В матче 8-го тура "Химки" на выезде проиграли "Краснодару" со счетом 2:7. Подмосковная команда занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав три очка. Гунько был назначен главным тренером "Химок" перед стартом сезона в РПЛ, сменив на этом посту Сергея Юрана.