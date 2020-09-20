«Химки» планируют назначить Черевченко на пост главного тренера

Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко может возглавить "Химки". В понедельник, 21 сентября, как ожидается, подмосковный клуб объявил об увольнении с поста главного тренера Дмитрия Гунько.