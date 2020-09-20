«Химки» планируют назначить Черевченко на пост главного тренера
Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко может возглавить "Химки". В понедельник, 21 сентября, как ожидается, подмосковный клуб объявил об увольнении с поста главного тренера Дмитрия Гунько.В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер подмосковных "Химок" Дмитрий Гунько покинет свой пост, руководство футбольного клуба будет искать более опытного специалиста, заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.