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«Химки» планируют назначить Черевченко на пост главного тренера
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Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко может возглавить "Химки". В понедельник, 21 сентября, как ожидается, подмосковный клуб объявил об увольнении с поста главного тренера Дмитрия Гунько.В источнике
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С чего всё начиналось
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Гунько покинет «Химки»

Главный тренер подмосковных "Химок" Дмитрий Гунько покинет свой пост, руководство футбольного клуба будет искать более опытного специалиста, заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.
РИА Новости 11:39
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