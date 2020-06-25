Дмитрий Комбаров высказался о «зеркальном расизме», творящемся в мире

Напомним, что все началось после смерти Джорджа Флойда, которого подозревали в использовании фальшивых денег. Сотрудники полиции произвели задержание, после чего подозреваемый скончался в больнице. Общество считает, что поведение полицейского было предвзятым из-за принадлежности Джорджа.