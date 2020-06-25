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Дмитрий Комбаров высказался о «зеркальном расизме», творящемся в мире
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Напомним, что все началось после смерти Джорджа Флойда, которого подозревали в использовании фальшивых денег. Сотрудники полиции произвели задержание, после чего подозреваемый скончался в больнице. Общество считает, что поведение полицейского было предвзятым из-за принадлежности Джорджа.В источнике
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С чего всё начиналось
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Дмитрий Комбаров высказался о «зеркальном расизме», творящемся в мире

Беспорядки, которые люди устраивают на фоне акций Black Lives Matter, приводят к "зеркальным" проявлениям расизма, считает футболист самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров.
РИА Новости 04:00
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Дмитрий Комбаров поделился мнением о движении против расизма Black Lives Matter

RT на русском 07:45
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Д. Комбаров — о Black Lives Matter: «Когда чернокожие просто так избивают белых, это ли не проявление расизма?»

Sport24.ru 07:27 
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Глава Совета по правам человека: в словах Комбарова нет расизма

Чемпионат 07:30
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