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Дмитрий Комбаров высказался о «зеркальном расизме», творящемся в мире
Спорт БИЗНЕС Online
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Нева Спорт
  • РБК
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • Cryptos.tv
Беспорядки, которые люди устраивают на фоне акций Black Lives Matter, приводят к "зеркальным" проявлениям расизма, считает футболист самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров.В источнике
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С чего всё начиналось
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Дмитрий Комбаров: итоги сезона РПЛ уже не будут справедливыми на 100%

Футболист самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал РИА Новости о своем видении недостатков возобновленного чемпионата России, восхитился владельцем "Краснодара" Сергеем Галицким, объяснил, почему клуб "Сочи" ни в чем не виноват в истории с матчем против "Ростова", а также посоветовал не пиарить движение Black Lives Matter.
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Дмитрий Комбаров: «Когда чернокожие просто так избивают белых женщин, это не проявление расизма?»

Спорт БИЗНЕС Online 06:25
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Дмитрий Комбаров рассказал о своем отношении к движению Black Lives Matter

Soccernews.ru 05:48
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Комбаров: Когда чернокожие избивают белых, в том числе женщин, это не проявление расизма?

Нева Спорт 05:45
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