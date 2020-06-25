Футболист самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал РИА Новости о своем видении недостатков возобновленного чемпионата России, восхитился владельцем "Краснодара" Сергеем Галицким, объяснил, почему клуб "Сочи" ни в чем не виноват в истории с матчем против "Ростова", а также посоветовал не пиарить движение Black Lives Matter.