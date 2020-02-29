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Наставник «Урала» прокомментировал ничью с ЦСКА
Футбол России
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Наставник екатеринбургского "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал ничью в матче против столичного ЦСКА, передает Sport24 . Напомним, что встреча завершилась со счетом 1:1.В источнике
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Парфенов - о матче с ЦСКА: можно было выигрывать 2:0

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