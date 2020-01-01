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Дмитрий Парфенов: «Можно было выигрывать 2:0»
Sportbox.RU
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  • Футбол России
  • Газета.Ru
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после ничьей с ЦСКА в 20-м туре чемпионата России (1:1) заметил, что его команда вполне могла одержать победу.В источнике
Подробнее о событии
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Парфенов - о матче с ЦСКА: можно было выигрывать 2:0

Футбол России 08:52
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Дмитрий Парфенов: «Могли выиграть со счётом 2:0»

Sportbox.RU 08:32
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Дмитрий Парфенов: «Могли выиграть со счётом 2:0»

Матч ТВ 08:32
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