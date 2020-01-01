Парфёнов объяснил, что такое спартаковский дух

Наставник "Урала" Дмитрий Парфёнов высказался о значении понятия "спартаковский дух". 45-летний специалист, будучи футболистом, выступал за "красно-белых" с 1998 по 2005 год.