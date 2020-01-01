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Парфёнов объяснил, что такое спартаковский дух
Футбол России
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Наставник "Урала" Дмитрий Парфёнов высказался о значении понятия "спартаковский дух". 45-летний специалист, будучи футболистом, выступал за "красно-белых" с 1998 по 2005 год.В источнике
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Подробнее о событии
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Парфенов: «Спартаковский дух – это просто максимальное отношение ко всему»

Бомбардир.ру 06:40
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Парфёнов объяснил, что такое спартаковский дух

Soccernews.ru 05:28
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Дмитрий Парфёнов объяснил, что такое «спартаковский дух»

ГЛАС.RU 04:28
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