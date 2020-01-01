Дмитрий Селюк: Бассогог не перешел в «Локомотив» из-за коронавируса

Известный агент Дмитрий Селюк рассказал о том, что нападающий «Хэнань Цзянье» Кристиан Бассогог мог перейти в «Локомотив» этой зимой.