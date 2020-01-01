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47-регион.ру47-регион.ру
Дмитрий Селюк: Бассогог не перешел в «Локомотив» из-за коронавируса
Bookmaker-ratings.ru
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Известный агент Дмитрий Селюк рассказал о том, что нападающий «Хэнань Цзянье» Кристиан Бассогог мог перейти в «Локомотив» этой зимой.В источнике
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Дмитрий Селюк: Бассогог не перешел в «Локомотив» из-за коронавируса

47-регион.ру 02:20 
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Агент: Бассогог не перешел в «Локомотив» из-за коронавируса

Vprognoze.ru 02:13
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Дмитрий Селюк: Бассогог не перешел в «Локомотив» из-за коронавируса

Советский спорт 01:15 
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