НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеБелорусы стали третьими в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлонуЦСКА разгромил «Сочи» и стал победителем регулярного чемпионата КХЛФеттель стал лучшим по итогам пятого дня тестов Формулы-1Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов«Химки» уничтожили «Тамбов» в финале Кубка ФНЛLife.ruДмитрий Тарасов опубликовал первое фото после операцииГазета.Ru16Газета.RuStarHit.ruТелепрограммаДни24Евро-футбол.руСпорт-ЭкспрессJoinfo.uaФутбол РоссииInc-news.ruKazanfirst.ruАиФ КазаньSoccernews.ruНева СпортСпорт день за днемSportbox.RUТатар-информРоссийский футболист Дмитрий Тарасов опубликовал первое фото после операции на ноге.В источнике Комментировать9Подробнее о событии Тарасов прокомментировал свою операцию цитатой из «Шерлока Холмса»Футбол России 11:52Тарасов процитировал Шерлока Холмса из фильма Гая Ричи после операции на ногеЧемпионат 10:22Дмитрий Тарасов прооперирован в римской клиникеСпорт БИЗНЕС Online 10:07рекламаГлавноеБелорусы стали третьими в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлонуЦСКА разгромил «Сочи» и стал победителем регулярного чемпионата КХЛФеттель стал лучшим по итогам пятого дня тестов Формулы-1Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов«Химки» уничтожили «Тамбов» в финале Кубка ФНЛНовости