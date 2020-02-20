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Дмитрий Тарасов сломал ногу на тренировке
24СМИ
  • Телеканал 360°0:46
  • Мой Брянск0:49
Будучи свободным агентом, футболист подписал с клубом соглашение сроком на полгода. Перелом ноги – серьезная травма. С большой долей вероятности можно сказать, что сезон для Дмитрия Тарасова закончен.В источнике
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Что говорят о будущем получившего травму Тарасова

RT на русском 04:22
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Перелом Тарасова, 400-е очко Панарина в НХЛ, Рами в «Сочи», «Магнитка» в плей-офф, Гараничев побежит эстафету, провал Медведева и другие новости утра

Sports.ru вчера в 23:12
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Тарасову диагностирован закрытый перелом со смещением малоберцовый кости

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