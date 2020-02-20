Дмитрий Тарасов сломал ногу на тренировке

Будучи свободным агентом, футболист подписал с клубом соглашение сроком на полгода. Перелом ноги – серьезная травма. С большой долей вероятности можно сказать, что сезон для Дмитрия Тарасова закончен.