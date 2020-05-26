Дмитрий Торбинский пожаловался на «сумасшедшие цены» в США

Бывший футболист сборной России Дмитрий Торбинский, переехавший жить в Майами, пожаловался на высокие цены в США и назвал их "сумасшедшими". Об этом сообщает РИА "Новости".