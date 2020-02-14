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Дмитрий Торбинский сообщил, что уехал жить в США
РБК
  • Телеканал 360°1:00
  • Мой Брянск0:49
Последним клубом 35-летнего Торбинского был красноярский "Енисей", который он покинул в июне 2019 года. Также футболист защищал цвета московских "Спартака" и "Локомотива", казанского "Рубина", "Ростова", "Краснодара", кипрского "Пафоса", в составе "красно-белых" стал обладателем Кубка России.В источнике
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С чего всё начиналось
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Дмитрий Торбинский сообщил, что уехал жить в США

Бывший футболист московского "Спартака", бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России Дмитрий Торбинский сообщил РИА Новости, что переехал жить в США. Последним клубом 35-летнего Торбинского был красноярский "Енисей", который он покинул в июне 2019 года.
РИА Новости вчера в 11:59
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РБК вчера в 12:59
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