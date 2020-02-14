Последним клубом 35-летнего Торбинского был красноярский "Енисей", который он покинул в июне 2019 года. Также футболист защищал цвета московских "Спартака" и "Локомотива", казанского "Рубина", "Ростова", "Краснодара", кипрского "Пафоса", в составе "красно-белых" стал обладателем Кубка России.В источнике
Бывший футболист московского "Спартака", бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России Дмитрий Торбинский сообщил РИА Новости, что переехал жить в США. Последним клубом 35-летнего Торбинского был красноярский "Енисей", который он покинул в июне 2019 года.