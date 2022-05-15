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Спорт-Экспресс
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Дмитрий Зеленов рассказал о реакции фанатов на клип «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о реакции болельщиков на клип красно-белых перед матчем 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».
Спорт-Экспресс
Главное, чтобы каждый болельщик, телезритель и кинокритик увидел в этом ролике то, что хотел увидеть.
Sports.ru
Встреча «Спартака» с «Зенитом» состоится сегодня, 15 мая.
Спорт-Экспресс
Начало поединка – в 16:30 по московскому времени.
Евро-футбол.ру
Евро-футбол.ру
Sports.ru
Бомбардир.ру

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