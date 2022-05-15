Спорт-ЭкспрессДмитрий Зеленов рассказал о реакции фанатов на клип «Спартака» перед матчем с «Зенитом»Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о реакции болельщиков на клип красно-белых перед матчем 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».Спорт-ЭкспрессГлавное, чтобы каждый болельщик, телезритель и кинокритик увидел в этом ролике то, что хотел увидеть.Sports.ruВстреча «Спартака» с «Зенитом» состоится сегодня, 15 мая.Спорт-ЭкспрессНачало поединка – в 16:30 по московскому времени.Евро-футбол.руЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руSports.ruБомбардир.руПодробнее о событииВ пресс-службе «Спартака» заявили, что влиятельные люди негодовали после ролика перед «Зенитом»Газета.Ru09:44Глава пресс-службы «Спартака» - о нашумевшем анонсе матча: «Мне прилетели звонки вчера ночью от разных людей влиятельных»Евро-футбол.ру09:11Зеленов о видео «Спартака» к матчу с «Зенитом»: «Мне вчера ночью звонили разные влиятельные люди. Негодовали»Sports.ru08:52Дмитрий Зеленов рассказал о реакции фанатов на клип «Спартака» перед матчем с «Зенитом»Спорт-Экспресс08:11Показать ещёОценить