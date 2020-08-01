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Новым главным тренером ФК «Химки» назначен Дмитрий Гунько
RT на русском
  • Моя Москва.онлайн1:05
  • Мой Брянск0:59
Стало известно имя нового главного тренера «Химок». Как сообщается на официальном сайте подмосковного клуба, пост наставника занял Дмитрий Гунько.В источнике
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