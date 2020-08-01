НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Химки» объявили об уходе Юрана с поста главного тренераЮран уволен из «Химок» из-за «Спартака»«Химки» уволили главного тренера ЮранаИгроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана«Химки» назначили Сергея Егорова на пост спортивного директораГлавное«Арсенал» одержал волевую победу над «Челси» в финале Кубка АнглииФигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери ТутберидзеНовым главным тренером ФК «Химки» назначен Дмитрий ГунькоФорвард «Лацио» Иммобиле стал обладателем «Золотой бутсы»Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании «Формулы-1»Vprognoze.ruНовым главным тренером ФК «Химки» назначен Дмитрий ГунькоRT на русском221Моя Москва.онлайн1:05Мой Брянск0:59Стало известно имя нового главного тренера «Химок». Как сообщается на официальном сайте подмосковного клуба, пост наставника занял Дмитрий Гунько.В источнике Комментировать38Подробнее о событии Дмитрий Гунько: «Предложение возглавить „Химки“ стало для неожиданным»Sports.ru 12:25Голевая 15-летнего Пиняева в ФНЛ, Гунько впервые вне «Спартака». Главное за 1 августаФутбол России 14:41Гунько: «Было бы глупо отказываться от предложения возглавить команду РПЛ. Для меня это серьезный вызов»Sport24.ru 11:25 рекламаЕщё по теме«Химки» объявили об уходе Юрана с поста главного тренераЮран уволен из «Химок» из-за «Спартака»«Химки» уволили главного тренера ЮранаИгроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана«Химки» назначили Сергея Егорова на пост спортивного директораГлавное«Арсенал» одержал волевую победу над «Челси» в финале Кубка АнглииФигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери ТутберидзеНовым главным тренером ФК «Химки» назначен Дмитрий ГунькоФорвард «Лацио» Иммобиле стал обладателем «Золотой бутсы»Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании «Формулы-1»Новости