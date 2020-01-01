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Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»
Sports.ru
  • КП - Екатеринбург0:14
Защитник «Урала» Михаил Меркулов объявил об уходе из екатеринбургского клуба.В источнике
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«Добби свободен». Меркулов попрощался с «Уралом»

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«Добби свободен!» Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»

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«Теперь Добби свободен!» Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»

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