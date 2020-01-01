НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Гол.руГол.ру
Доходы «Реала» за прошлый сезон превысили расходы на 320 тысяч евро
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • ua.Tribuna.com
  • Гол.ру
Marca пишет, что такого результата «Реал» добился за счет уменьшения зарплаты игроков и руководителей на 10%.В источнике
Подробнее о событии
alt

Доход «Реала» за минувший сезон составил € 320 тыс

Чемпионат 19:52
alt

Доход «Реала» за прошлый сезон составил 320 тысяч евро при бюджете в 650 миллионов

Матч ТВ 17:42
alt

Доход «Реала» за прошлый сезон составил 320 тысяч евро при бюджете в 650 миллионов

Sportbox.RU 17:42
реклама
Главное
Новости