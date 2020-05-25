Объединенный «Олимп-Долгопрудный» рассчитывает попасть в ФНЛ

Если команде не удастся попасть в ФНЛ сейчас, то перед клубом будет поставлена задача занять первое место в своей зоне в сезоне 2020/2021 и обеспечить повышение в классе.