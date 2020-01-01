НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Матч ТВМатч ТВ
Дом президента аутсайдера чемпионата Португалии подвергся нападению
Дом президента португальского клуба «Авиш» Армандо Силвы подвергся нападению со стороны неизвестных. Как говорится в заявлении клуба, стены дома были испачканы краской.В источнике
реклама
Главное
Новости