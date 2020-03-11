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Домашние матчи «Урала» до конца апреля пройдут без зрителей
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В среду на территории Свердловской области был введен запрет до конца апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек из-за угрозы распространения коронавируса.В источнике
С чего всё начиналось
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Домашние матчи «Урала» до конца апреля пройдут без зрителей

Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" проведет три ближайших домашних матча Российской премьер-лиги (РПЛ) без зрителей из-за угрозы коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства спорта Свердловской области.
РИА Новости 11:33
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Завтра «Урал» выпустит официальное заявление о проведении домашних матчей без зрителей

Советский спорт 12:28 
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В «Урале» подтвердили, что до конца апреля матчи РПЛ в Екатеринбурге пройдут без зрителей

Sport24.ru 12:26 
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Областные власти запретили зрителям смотреть на стадионе три ближайших матча «Урала»

Екатеринбург Онлайн 12:19
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