Домашние матчи «Урала» до конца апреля пройдут без зрителей
В среду на территории Свердловской области был введен запрет до конца апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек из-за угрозы распространения коронавируса.В источнике
С чего всё начиналось
Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" проведет три ближайших домашних матча Российской премьер-лиги (РПЛ) без зрителей из-за угрозы коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства спорта Свердловской области.
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