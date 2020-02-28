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Тедеско рассказал, кто из игроков «Спартака» пропустит матч с «Динамо»
Матч ТВ
  • Piter.tv0:46
  • Мой Брянск0:36
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о кадровых потерях "красно-белых" в преддверии матча с "Динамо".В источнике
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«Дерби — это всегда больше, чем просто игра». О чем говорил Тедеско перед матчем с «Динамо»

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