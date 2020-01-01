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Тедеско объяснил уход Шюррле из «Спартака»
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Metaratings
  • Спорт-Экспресс
  • Soccernews.ru
  • RT на русском
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил решение московского клуба не выкупать у дортмундской «Боруссии» полузащитника Андре Шюррле.В источнике
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Тедеско высказался об уходе Шюррле из «Спартака»

RT на русском 15:12
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Тедеско объяснил уход Шюррле из «Спартака»

Metaratings 15:03
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У Тедеско нет претензий к Шюррле

Спорт-Экспресс 14:40
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