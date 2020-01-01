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Тедеско объяснил, почему он изучает русский язык
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Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско ответил на вопрос о важности изучения русского языка.В источнике
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Тедеско объяснил, почему он изучает русский язык

Soccernews.ru 08:23
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Тедеско: есть прогресс в изучении русского языка

Футбол России 07:27
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Доменико Тедеско — о «Спартаке», русском языке и взаимодействиях с Томасом Цорном

Спорт-Экспресс 06:30
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