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Тедеско: разговоры о продлении контракта не велись, но их и не ожидал
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Футбол России
  • Спорт-Экспресс
Разговоры о продлении не велись, но их и не ожидал.В источнике
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Доменико Тедеско охарактеризовал состав «Спартака» для немецкой прессы

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Тедеско: разговоры о продлении контракта не велись, но их и не ожидал

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Тедеско рассказал о планах «Спартака» на остаток сезона

Газета.Ru 10:32
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