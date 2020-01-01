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Доменико Тедеско сравнил «Спартак» с топ-клубами Германии и Италии
Футбол России
  • Футбол России
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сравнил команду с ведущими клубами Италии и Германии.В источнике
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Тедеско: «Спартак» - мегаклуб, в котором работает 500 сотрудников. Сопоставимо с «Шальке»

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Тренер «Спартака» Тедеско признался, что учит русский язык

Нева Спорт 11:26
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Доменико Тедеско сравнил «Спартак» с топ-клубами Германии и Италии

Спорт-Экспресс 10:30
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