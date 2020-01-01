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Доменико Тедеско сравнил «Спартак» с топ-клубами Германии и Италии
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сравнил команду с ведущими клубами Италии и Германии.В источнике
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