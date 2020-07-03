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Допинг-офицеры УЕФА внепланово проверили 6 игроков «Барселоны»
PROСПОРТ Казахстан
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Допинг-офицеры УЕФА устроили внеплановую проверку, прибыв в расположение «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.Специалисты проверили шесть футболистов команды.В источнике
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Шесть футболистов «Барселоны» внепланово проверили на допинг

Soccernews.ru 16:55
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Допинг-офицеры УЕФА внепланово проверили 6 игроков «Барселоны»

Soccer.ru 16:50
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Допинг-офицеры УЕФА внепланово посетили базу «Барселоны» и проверили 6 игроков

Sport24.ru 16:41 
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