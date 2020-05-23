Сегодня стартует 27 тур немецкой Бундеслиги

"Бавария" примет "Айнтрахт", а "Вольфсбург" сыграет с "Боруссией" из Дортмунда 22 мая 2020 открывается 27 тур немецкой Бундеслиги в Берлине, где на "Олимпийском стадионе" "Герте" будет противостоять еще одна столичная команда "Унион".