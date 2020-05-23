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Сегодня стартует 27 тур немецкой Бундеслиги
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"Бавария" примет "Айнтрахт", а "Вольфсбург" сыграет с "Боруссией" из Дортмунда 22 мая 2020 открывается 27 тур немецкой Бундеслиги в Берлине, где на "Олимпийском стадионе" "Герте" будет противостоять еще одна столичная команда "Унион".В источнике
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«Вольфсбург» — «Боруссия Дортмунд»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Бундеслиги

Чемпионат вчера в 04:30
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Вольфсбург-Боруссия 23.05.2020 прогноз Ф2 (-1)

Sport-place 22 мая в 22:59
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Дортмунд по привычке вынесет «волков» и продолжит чемпионскую гонку. Прогноз на «Вольфсбург» — «Боруссия» Д

Sport24.ru 22 мая в 20:45 
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