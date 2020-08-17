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Дортмундская «Боруссия» арендует у «Реала» 18-летнего Рейньера
Газета.Ru
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Дортмундская «Боруссия» возьмет в аренду у «Реала» 18-летнего полузащитника Рейньера.В источнике
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Фавр подтвердил желание «Боруссии» арендовать хавбека «Реала» Рейниера

Sport24.ru 04:12 
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Главный тренер «Боруссии Д» подтвердил интерес к игроку мадридского «Реала» Рейниеру

Чемпионат вчера в 23:22
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В дортмундской «Боруссии» подтвердили переговоры по переходу полузащитника «Реала» Рейньера

Матч ТВ вчера в 23:42
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