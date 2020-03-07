Дортмундская «Боруссия» нанесла поражение «Боруссии» из Менхенгладбаха

Дортмундская "Боруссия" нанесла поражение "Боруссии" из Менхенгладбаха в выездном матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу. Субботняя встреча в Менхенгладбахе завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.