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Дортмундская «Боруссия» нанесла поражение «Боруссии» из Менхенгладбаха
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Дортмундская "Боруссия" нанесла поражение "Боруссии" из Менхенгладбаха в выездном матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу. Субботняя встреча в Менхенгладбахе завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.В источнике
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