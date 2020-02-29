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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Фрайбург» в чемпионате Германии
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Дортмундская "Боруссия" обыграла "Фрайбург" в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу.В источнике
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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Фрайбург», а менхенгладбахская – «Аугсбург»

Советский спорт 11:58 
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Дортмундская «Боруссия» одержала победу в матче чемпионата Германии с «Фрайбургом»

Чемпионат 11:37
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Дортмундская «Боруссия» победила «Фрайбург», Холанн не забил во втором из 9 матчей

Спорт-Экспресс 11:31
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