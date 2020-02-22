НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
LiveSport.ruLiveSport.ru
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вердер», Холанн снова забил
Metaratings
  • Metaratings
  • RT на русском
  • Bobsoccer
  • Чемпионат
  • Матч ТВ
  • NEWSru Израиль
  • Sports.ru
  • ua.Tribuna.com
  • FootballHD
  • Футбол России
  • Football-fun.ru
  • Газета.Ru
  • LiveSport.ru
Дортмундская «Боруссия» одержала гостевую победу над бременским «Вердером» (2:0) в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги. Счет в матче был открыт на 52-й минуте. После прострела слева удар Холанна заблокировали соперники.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Холанд забил два одинаковых мяча за неделю. Человека просто не остановить!

Чемпионат вчера в 15:00
alt

Холанд установил новый рекорд Бундеслиги

Матч ТВ вчера в 14:28
alt

Дортмундская «Боруссия» победила «Вердер», Холанд опять забил

Советский спорт вчера в 11:36 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости