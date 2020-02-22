Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вердер», Холанн снова забил

Дортмундская «Боруссия» одержала гостевую победу над бременским «Вердером» (2:0) в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги. Счет в матче был открыт на 52-й минуте. После прострела слева удар Холанна заблокировали соперники.