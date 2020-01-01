Дортмундская «Боруссия» победила «Вердер», Холанд опять забил

Встреча 23-го тура чемпионата Германии Вердер Боруссия (Дортмунд) завершилась со счетом 0:2. На 52-й минуте отличился защитник гостей Дан-Аксель Загаду, а на 66-й норвежский форвард Эрлинг Холанд.