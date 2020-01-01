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Дортмундская «Боруссия» сообщила о переходе Тома Менье
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Соглашение с игроком истекает через четыре года. По словам самого Менье, дортмундцы играют в тот футбол, в который он намеревался играть, он — захватывающий, аутентичный.В источнике
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Подробнее о событии
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Футболист «ПСЖ» продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии»

Sport.ru 10:59
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Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Менье

Sportbox.RU 10:25
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Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Менье

Матч ТВ 10:25
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