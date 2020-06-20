«Лейпциг» потерпел домашнее поражение от дортмундской «Боруссии»

«Лейпциг» в домашнем матче 33 тура Бундеслиги проиграл «Боруссии» Д со счетом 0:2. «Шмели» забили по мячу в каждом тайме. Дублем отметился Эрлинг Холанн.