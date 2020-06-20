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«Лейпциг» потерпел домашнее поражение от дортмундской «Боруссии»
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«Лейпциг» в домашнем матче 33 тура Бундеслиги проиграл «Боруссии» Д со счетом 0:2. «Шмели» забили по мячу в каждом тайме. Дублем отметился Эрлинг Холанн.В источнике
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