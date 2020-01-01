НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ProstoProSportProstoProSport
Довбня раскритиковал руководство «Оренбурга» за развал команды
Soccer.ru
  • Soccer.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sportbox.RU
  • Матч ТВ
  • Metaratings
  • Sports.ru
Голкипер Александр Довбня поделился мнением о происходящем в своем бывшем клубе – «Оренбурге». Он сказал, что доволен новым подписанным контрактом с новичком РПЛ «Ротором».В источнике
3
Подробнее о событии
alt

Довбня: «Оренбург» разваливают на глазах, команду превратили в посмешище

Metaratings 05:20
alt

Довбня раскритиковал руководство «Оренбурга» за развал команды

ProstoProSport 04:25 
alt

Александр Довбня: «Оренбург» просто разваливают на глазах, команду превратили в посмешище

Vprognoze.ru 04:20
реклама
Главное
Новости