Довбня раскритиковал руководство «Оренбурга» за развал команды

Голкипер Александр Довбня поделился мнением о происходящем в своем бывшем клубе – «Оренбурге». Он сказал, что доволен новым подписанным контрактом с новичком РПЛ «Ротором».