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Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
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Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира. Турнир пройдет в итальянском Антхольце с 13 по 23 февраля.В источнике
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