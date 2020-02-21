НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеНорвегия выиграла сингл-микст на чемпионате мира в АнтхольцеПоршнев, Елисеев и Логинов попали в масс-старт ЧМ по биатлонуХованцев назвал оптимальный вариант состава на мужскую эстафетуЕлисеев: Обидно, что Драчев не до конца верит, седьмое место — не нашеОбъявлен состав сборной России на женскую эстафету на ЧМ по биатлонуГлавноеБольшунов рассказал о падении и сломанной палке во время масс-стартаОвечкин прервал голевое молчание в матче с «Монреалем»Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки«Спартак» обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ«Шахтер» обыграл «Бенфику» в первом матче плей-офф Лиги ЕвропыРБКДрачев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонкиМатч ТВ17Матч ТВSports.ruMetaratingsВести.RuСпорт день за днемLiveSport.ruНева СпортWcbiathlon.ruODDS.ruInfo-RMMockva.ruГазета.RuRT на русскомBookmaker-ratings.ruРБКИзвестияГород под солнцемПрезидент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил состав женской сборной эстафеты в рамках ЧМ-2020 в Антхольце. Гонка пройдет в субботу, 22 февраля.В источнике Комментировать31Подробнее о событии Владимир Драчев: В женской эстафете проведем экспериментСоветский спорт 10:39 Вот это выбор на эстафеты! Халили не бежал на ЧМ, но его предпочли Гараничеву; а у Юрловой – этап, где она всегда получала кругSports.ru 13:30Стал известен состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМSportbox.RU 11:16рекламаЕщё по темеНорвегия выиграла сингл-микст на чемпионате мира в АнтхольцеПоршнев, Елисеев и Логинов попали в масс-старт ЧМ по биатлонуХованцев назвал оптимальный вариант состава на мужскую эстафетуЕлисеев: Обидно, что Драчев не до конца верит, седьмое место — не нашеОбъявлен состав сборной России на женскую эстафету на ЧМ по биатлонуГлавноеБольшунов рассказал о падении и сломанной палке во время масс-стартаОвечкин прервал голевое молчание в матче с «Монреалем»Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки«Спартак» обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ«Шахтер» обыграл «Бенфику» в первом матче плей-офф Лиги ЕвропыНовости