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Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил состав женской сборной эстафеты в рамках ЧМ-2020 в Антхольце. Гонка пройдет в субботу, 22 февраля.В источнике
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Владимир Драчев: В женской эстафете проведем эксперимент

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