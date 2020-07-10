Драчев объявил об отставке с поста президента СБР
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сложил свои полномочия, объяснив это загруженностью в Государственной Думе. Единственным кандидатом на пост главы организации остался вице-президент СБР Виктор Майгуров, у которого, соответственно, не будет конкуренции на выборах.В источнике
С чего всё начиналось
О снятии кандидатуры Драчева стало известно после того, как сайт СБР опубликовал заявление четырехкратного чемпиона мира, являющегося также депутатом Государственной Думы РФ.