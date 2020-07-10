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Газета.RuГазета.Ru
Драчев объявил об отставке с поста президента СБР
LiveSport.ru
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  • РЕН ТВ0:56
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сложил свои полномочия, объяснив это загруженностью в Государственной Думе. Единственным кандидатом на пост главы организации остался вице-президент СБР Виктор Майгуров, у которого, соответственно, не будет конкуренции на выборах.В источнике
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С чего всё начиналось
О снятии кандидатуры Драчева стало известно после того, как сайт СБР опубликовал заявление четырехкратного чемпиона мира, являющегося также депутатом Государственной Думы РФ.
Российская газета 03:10
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