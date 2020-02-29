Драчёв заявил, что в IBU шокированы ситуацией с обысками у Логинова

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о мнении Международного союза биатлонистов (СБР) по ситуации с обысками в номерах Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антерсельве. В источнике