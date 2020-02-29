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Драчёв заявил, что в IBU шокированы ситуацией с обысками у Логинова
Sports.ru
  • Телеканал 360°0:51
  • Мой Брянск0:50
  • Piter.tv0:46
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о мнении Международного союза биатлонистов (СБР) по ситуации с обысками в номерах Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антерсельве.В источнике
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С чего всё начиналось
СБР направил IBU открытое письмо, в котором заявил, что на ЧМ в Италии российская сборная «не получила от официальных лиц IBU никакой поддержки», а последовавшая после обысков «истерия» со стороны нескольких иностранных спортсменов «не была пресечена, несмотря на их откровенно оскорбительный тон».
Коммерсантъ 02:37
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Sport24.ru 12:50 
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«В IBU все шокированы этой ситуацией. Никто из них не ожидал таких последствий». Драчев — о деле Логинова с обысками

Матч ТВ 12:02
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«В IBU все шокированы этой ситуацией. Никто из них не ожидал таких последствий». Драчев — о деле Логинова с обысками

Sportbox.RU 12:02
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