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Дрис Мертенс из-за холода отказался переходить в «Зенит»
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Мертенс отказался от перехода, просто он всей душой ненавидит холод.В источнике
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Мертенс отказал «Зениту», потому что не любит холод

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