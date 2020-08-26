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Дриусси получил травму в матче с «Динамо» и покинул поле на носилках
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Нападающий петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси получил травму в матче пятого тура чемпионата России по футболу против московского "Динамо" и покинул поле на носилках. Встреча проходит на стадионе "Динамо".В источнике
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Сергей Семак
футбольный тренер
С Дриусси сложная ситуация. То, что он самостоятельно не может передвигаться, говорит о том, что травма серьёзная. Для нас это большая потеря. Любая потеря ведущего футболиста вносит коррективы в рисунок игры. Конечно, нам пришлось непросто без Дриусси.RT на русскомвчера в 16:32
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