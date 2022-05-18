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Друг Языджи: Юсуф хотел остаться в Москве, но, думаю, ЦСКА не выкупил его у «Лилля»

Кемал Эврен Демирджи, друг полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, поделился мнением о будущем футболиста в московском клубе.
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В нынешнем сезоне турецкий футболист принял участие в десяти матчах Российской Премьер-Лиги и забил восемь голов.
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Московский ЦСКА набрал 47 очков в 29 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
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В контракте Языджи с ЦСКА имеется пункт, по которому клуб РПЛ имеет право выкупить футболиста за 12 млн евро.
Stavkinasport.com
Stavkinasport.com
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Друг Языджи признался, что Юсуф желает играть за ЦСКА
Stavkinasport.com06:47
Друг Языджи: Юсуф хотел остаться в Москве, но, думаю, ЦСКА не выкупил его у «Лилля»
Чемпионат05:51
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