ЧемпионатДруг Языджи: Юсуф хотел остаться в Москве, но, думаю, ЦСКА не выкупил его у «Лилля»Кемал Эврен Демирджи, друг полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, поделился мнением о будущем футболиста в московском клубе.ЧемпионатВ нынешнем сезоне турецкий футболист принял участие в десяти матчах Российской Премьер-Лиги и забил восемь голов.ЧемпионатМосковский ЦСКА набрал 47 очков в 29 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.ЧемпионатВ контракте Языджи с ЦСКА имеется пункт, по которому клуб РПЛ имеет право выкупить футболиста за 12 млн евро.Stavkinasport.comЧитать далееСвернутьStavkinasport.comЧемпионатПодробнее о событииДруг Языджи признался, что Юсуф желает играть за ЦСКАStavkinasport.com06:47Друг Языджи: Юсуф хотел остаться в Москве, но, думаю, ЦСКА не выкупил его у «Лилля»Чемпионат05:51Показать все источникиОценить