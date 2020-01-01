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Дубль Фернандеша помог «МЮ» одержать победу над «Брайтоном»
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Следующей встречей для "Манчестера" станет четвертого июля поединок с "Борнмутом".В источнике
Подробнее о событии
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Бруну Фернандеш: «МЮ» борется за место в Лиге чемпионов и знает, что может этого добиться

Чемпионат 03:27
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Только у «Баварии» длиннее беспроигрышная серия, чем у «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс 00:12
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Дубль Фернандеша принес «Манчестер Юнайтед» крупную победу над «Брайтоном»

Советский спорт вчера в 17:18
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