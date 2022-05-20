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Дубль Халка помог «Атлетико Минейро» выйти в плей-офф Кубка Либертадорес

Завершился матч пятого тура группового этапа Кубка Либертадорес, в котором «Атлетико Минейро» принимал «Индепендьенте дель Валье».
Чемпионат
В составе «Атлетику Минейру» двумя забитыми голами отметился экс-форвард «Зенита» Халк.
Спорт-Экспресс
El Galo se meti? entre los mejores 16 del certamen.
Спорт-Экспресс
«Индепендьенте дель Валье» находится на третье строчке турнирного зачёта, записав в свой актив 5 очков.
Чемпионат
Sport24.ru

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«Атлетико Минейро» обыграл «Индепендьенте дель Валье» и вышел в плей-офф Кубка Либертадорес, Халк зибил два мяча
Матч ТВ21:25
Дубль Халка помог «Атлетико Минейро» выйти в плей-офф Кубка Либертадорес
Чемпионат20:33
Дубль экс-форварда «Зенита» Халка вывел «Атлетико Минейро» в плей-офф Кубка Либертадорес
Sport24.ru20:11
Дубль Халка принес «Атлетику Минейру» победу над «Индепендьенте»
Спорт-Экспресс20:03

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