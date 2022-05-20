ЧемпионатДубль Халка помог «Атлетико Минейро» выйти в плей-офф Кубка ЛибертадоресЗавершился матч пятого тура группового этапа Кубка Либертадорес, в котором «Атлетико Минейро» принимал «Индепендьенте дель Валье».ЧемпионатВ составе «Атлетику Минейру» двумя забитыми голами отметился экс-форвард «Зенита» Халк.Спорт-ЭкспрессEl Galo se meti? entre los mejores 16 del certamen.Спорт-Экспресс«Индепендьенте дель Валье» находится на третье строчке турнирного зачёта, записав в свой актив 5 очков.ЧемпионатЧитать далееСвернутьSport24.ruПодробнее о событии«Атлетико Минейро» обыграл «Индепендьенте дель Валье» и вышел в плей-офф Кубка Либертадорес, Халк зибил два мячаМатч ТВ21:25Дубль Халка помог «Атлетико Минейро» выйти в плей-офф Кубка ЛибертадоресЧемпионат20:33Дубль экс-форварда «Зенита» Халка вывел «Атлетико Минейро» в плей-офф Кубка ЛибертадоресSport24.ru20:11Дубль Халка принес «Атлетику Минейру» победу над «Индепендьенте»Спорт-Экспресс20:03Показать ещёОценить1